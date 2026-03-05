Le motoriste espagnol ITP Aero a enregistré un chiffre d’affaires de 1,88 milliard d’euros l’année dernière, nouveau record, en progression de 17% par rapport à 2024, porté par l’aviation commerciale, la défense et les activités de maintenance (MRO). L’EBITDA s’établit à 379 millions d’euros, en hausse de 28%, pour un EBIT de 321 millions d’euros, en croissance de 30%.

Pour rappel, ITP Aero fait de la MRO un pilier de croissance, avec l’objectif de porter l’aftermarket à 20‑25% de son chiffre d’affaires à moyen terme, contre environ 10% actuellement.

En 2025, le groupe a rejoint le réseau mondial GTF de Pratt & Whitney. Son site d’Ajalvir (Madrid) assurera à partir de 2027 la maintenance des PW1500G de l’A220 et des PW1900G des Embraer E2.

ITP Aero vient par ailleurs de finaliser l’acquisition d’Aero Norway mi-janvier, ajoutant ainsi le centre MRO implanté à l’aéroport de Stavanger spécialisés dans les services de maintenance pour les moteurs CFM56.

Le groupe a par ailleurs investi 117 millions d’euros en R&D et 101 millions en Capex en 2025, tout en portant ses effectifs à plus de 6 250 salariés dans le monde, soit une hausse d’environ 10% avec plus de 450 créations de postes en Espagne.