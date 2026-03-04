Deucalion Aviation a finalisé l’acquisition de trois Airbus A330 actuellement loués à la compagnie espagnole Wamos Air, une opération qui vient renforcer son expertise sur le marché des gros-porteurs en milieu et fin de vie.

Les trois A330 sont motorisés par des Trent 700 et restent en exploitation au sein de la flotte de Wamos Air, qui conserve la capacité opérationnelle associée tout en bénéficiant d’un schéma de financement adapté à son modèle ACMI et charter long‑courrier.

La plateforme d’investissement et de gestion d’actifs basée au Royaume-Uni intervient dans cette opération en qualité d’arrangeur et de gestionnaire de l’opération pour le compte d’investisseurs institutionnels. Les modalités de l’opération n’ont pas été divulguées.

Deucalion Aviation gère un portefeuille de plus d’une centaine d’appareils, dont plus d’une vingtaine de gros-porteurs.