Eurowings, la compagnie low-cost du groupe Lufthansa, va équiper l’intégralité de sa flotte d’Airbus A320neo de sièges « Premium BIZ » en configuration 2+2, soit huit sièges par appareil dans les deux premières rangées. L’annonce a été officialisée à l’occasion du salon ITB de Berlin.

Cette mini‑cabine remplace ainsi le standard 3+3 européen et s’appuie sur le modèle Comoda de l’équipementier italien Geven, offrant davantage d’espace, un repose‑pieds réglable et des ports USB.

Selon Eurowings, ces appareils seront principalement engagés sur des liaisons moyen‑courrier longues, d’une durée d’environ trois à six heures, mêlant destinations affaires comme Londres et touristiques telles que Majorque ou les Canaries.

« Nous révolutionnons les standards du secteur car les attentes de nos clients évoluent elles aussi », déclare Max Kownatzki, PDG d’Eurowings. « Le succès de nos tests de marché a démontré en quelques mois seulement que de nombreux passagers sur les vols long-courriers souhaitent plus d’espace et un confort abordable. Avec le lancement du siège Premium BIZ, nous réaffirmons notre position de compagnie aérienne européenne offrant un excellent rapport qualité-prix, avec un service de qualité à des prix justes dans toutes les catégories tarifaires. »

Le produit Premium BIZ a été testé depuis novembre 2025 sur la ligne Berlin–Dubaï, opérée en A320neo, avec un total de huit sièges 2+2 proposés à l’avant de l’appareil. La compagnie prévoit ainsi d’étendre progressivement cette configuration à l’ensemble de ses A320neo.