Air Tahiti Nui lancera en décembre une nouvelle liaison directe entre Papeete et Sydney, marquant son retour sur le marché australien avec des vols sans escale opérés en Boeing 787-9.

La compagnie polynésienne prévoit d’assurer la nouvelle liaison entre l’aéroport de Tahiti-Faa’a (PPT) et Sydney-Kingsford Smith (SYD) à raison de deux rotations hebdomadaires, avec un vol inaugural le 14 décembre.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle liaison directe entre Papeete et Sydney », a déclaré Lionel Guérin, désormais directeur général d’Air Tahiti Nui. « Grâce à deux vols directs par semaine et à notre accord de partage de codes avec Qantas, ce service offre aux voyageurs australiens un plus grand confort et une fréquence accrue, complétant ainsi notre liaison bihebdomadaire vers Auckland, en Nouvelle-Zélande. »

Air Tahiti Nui n’avait plus desservi Sydney en propre depuis l’arrêt de sa précédente liaison en 2009 dans un contexte de difficultés financières pour la compagnie.

Cette réouverture doit encore passer par les étapes habituelles de validations réglementaires et aéroportuaires.