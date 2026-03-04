Safran annonce un investissement dans Metavonics, start-up française spécialisée dans les technologies avioniques critiques pour la sécurité, via sa filiale de capital-risque Safran Corporate Ventures.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds de Série A de 7,3 millions d’euros notamment réalisée aux côtés de l’autrichien TTTech.

Fondée en 2021, Metavonics développe des solutions avioniques de nouvelle génération reposant sur une approche modulaire, combinant composants électroniques standardisés et certifiés avec des outils logiciels dédiés.

Cette architecture vise à simplifier et accélérer le développement des fonctions avioniques, à en faciliter l’intégration puis l’évolution sur l’ensemble de leur cycle de vie, tout en améliorant la maintenance des systèmes et les performances globales des équipements embarqués. Les technologies de Metavonics ciblent des applications dites critiques pour la sécurité, au cœur des systèmes de calcul embarqués. Les applications concernent les drones, les eVTOL mais aussi l’aviation commerciale.

L’opération s’accompagne de la signature d’un accord de partenariat avec Safran Electronics & Defense. Safran indique que cette prise de participation s’inscrit dans la stratégie de Safran Corporate Ventures, créée en 2015, qui vise à soutenir des start-up développant des technologies innovantes pour l’aéronautique, en particulier dans le domaine de la sécurité des systèmes embarqués.