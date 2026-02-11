Norse Atlantic Airways a réalisé un chiffre d’affaires unitaire record et une forte croissance du nombre de passagers au mois de janvier, alors que son modèle d’exploitation dual combinant réseau propre et ACMI est désormais stabilisé. La compagnie low-cost norvégienne a en effet finalisé le déploiement de six de ses douze Boeing 787-9 auprès d’IndiGo en contrat ACMI, le dernier appareil ayant rejoint la compagnie indienne le 29 janvier.

Norse Atlantic affiche un chiffre d’affaires unitaire total par siège-kilomètre disponible sur son réseau (TRASK) de 6,0 cents US, en progression de 21 % par rapport au même mois en 2025. Cette performance reflète une forte demande et une augmentation significative du prix moyen des billets. Le nombre de passagers a progressé de 36 % pour atteindre 151 000 passagers sur l’ensemble du réseau et des opérations ACMI/Charter, avec un coefficient d’occupation de 99 %, en hausse de 5 points de pourcentage sur un an.

Norse Atlantic a opéré 236 vols sur son réseau régulier et 263 vols ACMI/charter durant le mois. Les capacités en sièges-kilomètres disponibles ont progressé de 23% sur son réseau propre et de 128% pour ses opérations ACMI/charter.

« Norse Atlantic a démarré l’année 2026 sur les chapeaux de roue, avec des améliorations significatives dans la quasi-totalité de ses indicateurs opérationnels. Cette performance est due à une production accrue et à une forte demande client, ce qui se traduit par des vols complets et un chiffre d’affaires unitaire record sur notre réseau » a expliqué Eivind Roald, PDG de Norse Atlantic.

Pour Eivind Roald, le modèle d’exploitation dual du transporteur génère désormais des « revenus stables et prévisibles, à l’abri des fluctuations du prix du carburant ».

Pour rappel, la compagnie norvégienne s’est retirée du marché français l’année dernière (dernière liaison CDG-JFK assurée en octobre dernier) pour se concentrer seulement sur trois bases européennes (Athènes, Londres Gatwick et Rome Fiumicino) tout en réduisant sa présence sur lignes transatlantiques au profit des dessertes en Asie. Son activité ACMI a démarré en mars 2025 avec un premier 787 livré à IndiGo.