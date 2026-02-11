Vista confirme son attachement aux jets de Bombardier. Le groupe a passé une nouvelle commande ferme auprès de l’avionneur en vue d’intégrer une quarantaine de Challenger 3500, d’une valeur de 1,18 milliards de dollars. Il a également assuré des options sur 120 appareils, qui, si elles sont converties, porteront la valeur totale de l’accord à 4,72 milliards de dollars.

« Nous continuons à constituer la flotte sur laquelle nos membres pourront compter au cours de la prochaine décennie, sans réagir aux cycles à court terme, mais en investissant avec clarté, envergure et discipline », commente Thomas Flohr, fondateur et président de Vista, au sujet de sa commande.

Le Challenger 3500 est un jet de taille super intermédiaire qui reprend des innovations de la gamme Global, aussi bien en termes de design que de technologie. Il intègre notamment le fauteuil Nuage. D’un rayon d’action pouvant atteindre près de 6 300 km, il peut transporter jusqu’à dix passagers.