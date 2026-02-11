Palantir Technologies et Airbus prolongent leur collaboration via un accord pluriannuel portant sur la continuité de l’utilisation de la plateforme Skywise. Airbus conservera la plateforme comme système central de gestion des données ouvertes pour la conception, la production, les services (maintenance prédictive) et les opérations aériennes (par exemple pour l’optimisation du carburant).

La société américaine spécialisée dans l’intégration et l’analyse big data explique que conformément aux exigences d’Airbus, ce partenariat permet une migration fluide vers des environnements cloud souverains, « offrant ainsi à Airbus la flexibilité nécessaire pour répondre à l’évolution des exigences réglementaires et opérationnelles ».

Les modalités financières de l’extension de l’accord n’ont pas été communiquées.

Plus de 50 000 utilisateurs sont actuellement connectés à la plateforme dans leurs activités quotidiennes, aussi bien chez Airbus, des partenaires ou au sein des compagnies aériennes.

Airbus travaille avec Palantir depuis 2015. La plateforme Skywise a été officialisée en juin 2017 au Salon du Bourget.