Boeing ne veut plus ralentir. L’avionneur a annoncé le 10 février qu’il avait livré 46 appareils au mois de janvier. Ils se sont répartis entre 37 737 MAX, trois 777F, cinq 787 – dont un 787-10 pour KLM, son 15e exemplaire dans cette version allongée et le dernier de sa commande de 28 Dreamliner – et un 767 destiné au programme de ravitailleurs de l’armée américaine.

En parallèle, il a enregistré des commandes brutes pour 107 appareils. Plusieurs d’entre elles sont importantes, comme celle de Delta Air Lines pour une trentaine de 787, qui signe l’arrivée des Dreamliner dans la flotte de la compagnie américaine, ou les commandes pour cinquante 737 MAX et vingt 737 MAX, conclues par ACG et Air India respectivement.

Le carnet de commandes a également été mis à jour avec la commande d’Eva Air pour quatre 787 supplémentaires, ainsi qu’une commande pour un 737 MAX de TUI et une autre pour deux monocouloirs d’une compagnie dont l’identité n’a pas été dévoilée.