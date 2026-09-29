WestJet accélère vers le retrait des Boeing 737-700 de sa flotte. La compagnie a conclu deux accords avec FTAI Aviation, qui permettent à la société américaine d’acquérir 27 appareils de la compagnie canadienne.

Le premier accord concerne dix-sept appareils encore en service chez WestJet. Les deux partenaires ont donc opté pour un contrat de sale and lease back, qui permettra à la compagnie de poursuivre l’exploitation de ces appareils le temps qu’ils puissent être remplacés par des 737 MAX.

Le second accord concerne dix 737-700 qui quittent la flotte. Ils seront démantelés pour que FTAI puisse récupérer les moteurs CFM56-7B et des équipements utiles pour son activité de maintenance. La société de gestion d’actifs pourra ainsi augmenter ses stocks de matériel pour le soutien moteur de ses clients.

FTAI précise que cette transaction marque le début du retrait de tous les 737-700 de la flotte de WestJet. D’autres accords de ce type pourraient par ailleurs être conclus à l’avenir. La compagnie canadienne exploite en effet plus d’une trentaine d’appareils.