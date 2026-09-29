Avolon cède une partie de son portefeuille à la banque Lesha. Un accord de cession a été conclu entre les deux parties, permettant à la banque qatarie d’acquérir 33 appareils, actuellement en service et couverts par des contrats de location auprès de 25 compagnies aériennes.

Le portefeuille sera géré par Lesha Aviation Services, qui portera ainsi sa flotte à plus de 75 apparei ls.

« Cette acquisition traduit l’approche rigoureuse que nous avons adoptée pour monter en puissance dans la location d’avions. L’intégration d’un portefeuille de ce calibre, s’appuyant sur des locataires reconnus et une solide combinaison de technologies, renforce la résilience et le profil de rentabilité à long terme que nous visons (…) », commente Mohammed Ismail Al Emadi, directeur général du groupe Lesha Bank.