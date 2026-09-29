Sur des lignes d’assemblage aéronautiques, réglées comme du papier à musique, le moindre retard de composant peut coûter des dizaines de milliers d’euros à la chaîne de production. A défaut de pouvoir les tracer directement, il faut pouvoir suivre les supports qui les transportent, où qu’ils se trouvent et à tout moment. Pour anticiper et réagir à temps. Et au vu de la complexité d’une chaîne d’approvisionnement composée de milliers de fournisseurs et plus encore de sites, l’exercice peut rapidement devenir un casse-tête logistique.

Mais pas pour Sensolus. Depuis plus de dix ans, la société belge a développé un véritable savoir-faire dans le suivi de ces équipements non motorisés, notamment auprès des industriels de l’aéronautique, grâce à des traceurs conçus pour les localiser en continu. Pour mieux faire connaître cette expertise sectorielle, elle organise un Aerospace Day le jeudi 8 octobre à Toulouse. Destiné aux équipes d’industrialisation, de production, de logistique et supply chain du secteur aéronautique et spatial, il sera centré sur le partage d’expériences de ses utilisateurs.

Léa Couffitte, Industrial Leader Future Preparations chez ArianeGroup, et Romain Valent, IoT Specialist chez Airbus, y présenteront en effet leur propre cas d’usage. Ils reviendront sur les enjeux auxquels ils cherchaient une réponse : localiser et suivre conteneurs, outillages et équipements tout au long des chaînes de production et de maintenance, fiabiliser les inventaires et optimiser les flux logistiques. Ils expliqueront ce qui a fonctionné dans les solutions proposées par Sensolus et quels ont été les gains. D’autres utilisateurs issus de la filière, comme Michelin, Air France et Safran, seront également présents.

Suivre les supports de charge

La société estime que 3 % à 5 % des supports de charge non motorisés sont égarés ou perdus chaque année, et avec eux les équipements qu’ils transportent. Garder une visibilité totale sur les flux permet d’éviter ces pertes coûteuses, mais aussi de détecter de façon précoce d’éventuels retards, d’éviter de longues recherches de conteneurs ou d’outillages perdus, et d’identifier des inefficacités dans la chaîne d’approvisionnement.

Airbus est client de la société belge depuis plus de dix ans. Grâce à ses solutions, l’avionneur est aujourd’hui capable de suivre plus de 50 000 emballages de transport réutilisables – les RTP, par exemple des caisses navettes, des supports spécifiques métalliques pour pièces de structure, des conteneurs d’outillage sur mesure, ou encore des bacs d’atelier réutilisables – sur plus de cent sites, et a pu réduire de 95 % le nombre d’actifs perdus.

En atelier, les solutions de Sensolus facilitent également la localisation d’outillages critiques. En installant des tags Bluetooth basse consommation ou des micro-balises, des outils peuvent être instantanément localisés au lieu de mobiliser de longues heures de recherche. Les données recueillies permettent également de déterminer le taux d’utilisation de ces outillages et, le cas échéant, d’éviter du surachat. La société gantoise estime qu’un industriel aéronautique peut ainsi économiser jusqu’à 500 heures sur ses inventaires (grâce à l’automatisation), réduire de 80 % la perte de biens, éviter les FOD (corps étrangers) et augmenter l’utilisation de certains équipements de 5 %.

Des usages aux solutions

Pour répondre spécifiquement aux enjeux de localisation lors des livraisons entre sites, Sensolus s’appuie notamment sur sa plus récente gamme de traceurs, TRACK 1105, lancée en 2025. Fixé directement sur les RTP, chaque traceur fonctionne sur batterie, sans câblage, et offre une autonomie de cinq à dix ans grâce à une consommation d’énergie optimisée. Résistant aux impacts et à l’humidité, il peut surveiller l’état du dispositif sur lequel il est installé. Il sélectionne également automatiquement la technologie de localisation la mieux adaptée à son environnement (Bluetooth basse consommation, Wi-Fi ou géolocalisation par satellite).

Plusieurs versions, adaptées à des environnements ou à des situations de transport spécifiques, sont disponibles. La famille de traceurs vient ainsi de s’élargir avec le TRACK 1105 IF (In-Flight), dotée d’une capacité à détecter une situation de transport aérien (par exemple en analysant la température ou la pression de son environnement) et à se désactiver automatiquement pendant un vol.

Sensolus vient également de présenter TRACK 1105 EX, conçu pour être utilisé dans des environnements dangereux ou explosibles. Ce modèle devrait être certifié ATEX et IECEx en 2027. Il pourrait ainsi entrer dans certains ateliers de peinture ou de traitement de surface, ou des zones d’avitaillement ou de stockage de carburant.

L’Aerospace Day se déroulera aux Halles de la Cartoucherie, 10 place de la Charte des Libertés Communales, à Toulouse, le 8 octobre à partir de 9h. Plus d’informations ici.