Air Austral fait de nouveau appel à ASL Airlines pour la soutenir à un moment charnière de son exploitation. Les deux compagnies françaises ont conclu un accord d’affrétement (ACMI), qui permettra à Air Austral d’intégrer jusqu’à deux Boeing 737 cet hiver, plus précisément du 11 novembre 2026 au 27 mars 2027, pour accompagner la transition de sa flotte moyen-courrier de l’Airbus A220 vers l’A320neo.

Un premier 737-800 de 186 places sera mis à son service le 11 novembre. Un second appareil viendra ensuite renforcer la flotte sur la période de décembre à janvier, qui connaît un pic de la demande. Ils permettront d’assurer la continuité des dessertes régionales d’Air Austral, alors que le retrait des trois A220 doit être réalisé d’ici la fin de l’année – le premier a quitté la flotte en septembre.

Après avoir fortement souffert du manque de disponibilité de ses Airbus A220 en raison de leurs problèmes moteurs, la compagnie réunionnaise a en effet décidé de passer sa flotte moyen-courrier sous A320neo. Elle a signé un accord de leasing avec Macquarie en octobre dernier pour acquérir deux appareils, qui doivent être livrés en mars et en mai 2027.

Avec leur capacité de 180 places (contre 149 places sur A220), elle les considère plus adaptés à son réseau. Si elle perd en flexibilité, elle devrait maintenir ses capacités et pourra proposer davantage de sièges sur ses destinations les plus demandées, tout en s’appuyant sur ses partenariats pour étoffer son offre. Elle gagnera surtout en rentabilité, les A320neo étant plus efficaces en termes de coût au siège, pouvant s’appuyer sur un dispositif de maintenance éprouvé, et évitant des immobilisations très onéreuses.

Les 737-800 seront exploités avec du personnel navigant technique issu des équipes d’ASL Airlines France et du personnel navigant commercial d’Air Austral.