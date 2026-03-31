Air Lease annonce qu’elle a reçu l’autorisation réglementaire finale qui ouvre la voie à son rachat par le consortium Sumisho Air Lease Corporation, composé de Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo et Brookfield. La transaction devrait être finalisée le 8 avril.

Le rapprochement entre la société de leasing américaine et le consortium avait été dévoilé en septembre dernier et approuvé par les actionnaires en décembre.

A l’issue de la fusion, Air Lease sera rebaptisée Sumisho Air Lease Corporation. Le portefeuille combiné d’appareils gérés ou possédés devrait ainsi avoisiner les 1 900.

Le groupe japonais avait expliqué, lors de la présentation du projet, qu’il comptait profiter ainsi de la croissance sur le marché. La demande des compagnies aériennes est en effet toujours forte, poussée notamment par la croissance des marchés émergents et l’expansion des low-cost. Par ailleurs, alors que la chaîne d’approvisionnement reste perturbée et que les avionneurs peinent à livrer, l’enrichissement du portefeuille du groupe améliorera sa capacité à soutenir les ambitions des compagnies aériennes.