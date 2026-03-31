Abelo va augmenter son portefeuille d’ATR. La société de leasing irlandaise a converti les options qu’elle détenait sur trois ATR 72-600, options qui avaient été assurées lors de la signature d’une commande initiale en 2023. Les livraisons sont prévues pour 2027.

Avec eux, la commande ferme d’Abelo atteint 36 appareils. La société détient toujours des options et droits d’achat sur neuf appareils supplémentaires.

ATR souligne qu’Abelo a réussi à placer un tiers de ses engagements fermes auprès de clients.

« Notre décision de confirmer ces ATR 72‑600 supplémentaires reflète notre confiance dans le produit ATR et sa pertinence pour les opérateurs régionaux du monde entier. Ces appareils nous permettront de continuer à offrir à nos partenaires aériens les solutions les plus efficaces et les plus respectueuses de l’environnement, tout en conservant des créneaux de livraison très stratégiques pour les trois prochaines années », commente Steve Gorman, le PDG d’Abelo.