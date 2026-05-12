Comme prévu, le conseil de surveillance de Deutsche Lufthansa AG a approuvé le 11 mai l’acquisition de nouveaux appareils long-courriers, après validation préalable par son directoire. Le groupe Lufthansa commande ainsi dix Airbus A350-900 et dix Boeing 787-9 supplémentaires afin de poursuivre le renouvellement de sa flotte. Ces deux types d’appareils figurent déjà dans les flottes du groupe, en particulier chez Lufthansa.

Le groupe Lufthansa valorise ce contrat à 7,7 milliards de dollars en prix catalogue, un montant qui ne tient pas compte des remises habituellement accordées.

« En commandant 20 avions long-courriers supplémentaires, nous réalisons un investissement durable pour l’avenir du groupe Lufthansa. C’est un engagement clair en faveur d’une flotte moderne, d’une qualité supérieure et d’une réduction accrue des émissions de CO2. En effet, les avions dotés des technologies les plus récentes sont le meilleur moyen de rendre le transport aérien plus respectueux de l’environnement. Les Airbus A350 et Boeing 787, à la pointe de la technologie, sont plus économes en carburant, plus silencieux et moins polluants que leurs prédécesseurs. Nous poursuivons ainsi la plus importante modernisation de flotte de notre histoire » a déclaré Carsten Spohr, le président du directoire de Deutsche Lufthansa AG.

Le groupe n’a pas précisé à ce stade une quelconque répartition des appareils entre les différentes compagnies du groupe ni entre leurs hubs. Le groupe poursuit ainsi un mouvement engagé depuis plusieurs années en faveur d’une standardisation autour de biréacteurs long-courriers les plus récents et d’une réduction de la part des quadriréacteurs en service, en particulier chez Lufthansa.

Avec cette décision, Lufthansa Group indique disposer désormais de 232 avions en commande ferme, dont 107 long-courriers de nouvelle génération, comprenant notamment plus d’une quarantaine d’Airbus A350 (dont 15 A350-1000), plus d’une trentaine de Boeing 787-9 et 20 777-9. Fin 2025, le groupe disposait par ailleurs de 62 autres avions gros-porteurs long-courriers en option.

Pour rappel, le groupe Lufthansa dispose des compagnies Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et ITA Airways (participation de 41%), ainsi que de filiales spécialisées comme Discover Airlines ou Edelweiss.