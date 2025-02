Un CRJ900 opéré par Endeavour Air, une filiale à 100 % de Delta Air Lines, s’est écrasé lors de son atterrissage à l’aéroport de Toronto Pearson le 17 février à 14h15 heure locale (20h15 heure de Paris). L’appareil effectuait le vol DL4819, en provenance de Minneapolis St Paul.

Aucune victime n’est à déplorer parmi les 80 occupants de l’appareil – 76 passagers et quatre membres d’équipage. En revanche, l’accident a fait dix-huit blessés, dont trois graves.

Les circonstances de cet accident restent à déterminer et l’enquête sera menée par le bureau de la sécurité des transports du Canada (TSB), assisté du NTSB américain, de MHIRJ (qui a racheté le programme CRJ à Bombardier en 2020) et Delta Air Lines. Pour une raison qui reste encore inconnue, l’appareil s’est retourné après avoir touché la piste et son aile droite s’est détachée. Il s’est immobilisé au niveau de l’intersection des pistes 23 et 15. Les conditions météorologiques faisaient état de rafales de vent latéral et de températures très basses (Toronto a subi une tempête de neige le week-end dernier).

L’appareil impliqué est le CRJ900 immatriculé N932XJ. Il était entré en service en 2008.