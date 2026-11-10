Après avoir annoncé un nombre record de livraisons au troisième trimestre et un niveau record de son carnet de commandes, Embraer annonce que son chiffre d’affaires sur la période est de la même trempe. Il a en effet atteint 2,3 milliards de dollars, après une hausse de 17 % par rapport à la même période l’année dernière, devenant le chiffre d’affaires le plus élevé jamais publié par l’avionneur brésilien pour un troisième trimestre. Toutes les activités ont contribué à cette hausse.

En effet, les recettes enregistrées par les divisions Aviation commerciale, Aviation d’affaires, Défense et sécurité et Services sont toutes en forte croissance, respectivement de 13 %, de 12 %, de 22 % et de 30 %, sous l’effet d’une hausse du volume des livraisons et des prix, et d’un meilleur mix des livraisons.

L’EBIT ajusté a crû de 48 %, entraînant la marge avec lui, qui atteint 10,9 % (en augmentation de plus de deux points par rapport à 2025). Autre indicateur sur lequel Embraer a insisté : le flux de trésorerie disponible (hors Eve) a doublé à 627,7 millions dollars. En revanche, le résultat net se rétracté de 12,7 % à 73,6 millions de dollars, en raison d’une augmentation des charges financières et d’impôts.

En raison de la solidité de ses performances sur les neuf premiers mois et de contributions plus importantes que prévu des activités Défense et de Services, l’avionneur a révisé certaines de ses prévisions à la hausse pour l’année. Ainsi, il estime que son chiffre d’affaires devrait être comprise entre 8,4 et 8,6 milliards de dollars (au lieu d’entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars initialement visés). Le flux de trésorerie disponible devrait quant à lui dépasser 700 millions de dollars, au lieu de 400 millions de dollars, comme anticipé.