Safran poursuit le développement de ses services numériques avec FleetLife, une nouvelle solution de maintenance prédictive destinée à améliorer la disponibilité des flottes. Déjà testée avec plusieurs compagnies, dont Avianca et SAS, elle vient d’être adoptée par les compagnies French bee et Air Caraïbes pour le suivi de certains équipements présents sur leurs Airbus A350.

Safran a profité de la conférence Predictive Aircraft Maintenance (PAM), organisée à Dublin les 9 et 10 novembre pour dévoiler FleetLife, un nouveau service de maintenance prédictive dédié au suivi de l’état des équipements aéronautiques. Combinant analyse des données de vol et expertise technique de ses équipes, cette solution vise à anticiper les besoins d’intervention, réduire les opérations imprévues et améliorer la disponibilité des appareils.

Safran indique avoir analysé plus de 600 000 vols au cours des deux dernières années, auprès d’une dizaine de compagnies exploitant des Airbus A380, A350 et A320neo. Avianca et SAS ont notamment participé au développement et aux essais du nouveau service.

Les compagnies aériennes françaises French bee et Air Caraïbes figurent parmi les premiers clients. Les deux compagnies du groupe Dubreuil ont signé un contrat pluriannuel afin d’adopter FleetLife pour la maintenance prédictive des systèmes et trains d’atterrissage de leur flotte commune de 13 Airbus A350. Pour rappel les trains principaux des A350-900 sont produits par Safran Landing Systems.

« Cette collaboration renforce durablement les liens entre les deux compagnies du groupe Dubreuil et Safran Landing Systems, ouvrant la voie à de nouvelles synergies pour accompagner le développement de nos activités respectives. Notre objectif est de transformer radicalement notre approche de la maintenance afin de renforcer la sécurité des vols et de nos passagers et optimiser la disponibilité de la flotte » a expliqué Géry Mortreux, Directeur Général du Pôle Aérien du groupe Dubreuil.

Safran précise que FleetLife est accessible directement depuis son Safran Customer Portal.