Ed Bolen, figure emblématique de l’aviation d’affaires américaine et PDG de la National Business Aviation Association (NBAA) pendant plus de 22 ans, est décédé des suites d’un cancer. La NBAA a confirmé son décès le 11 novembre, cinq jours seulement après l’annonce officielle de son départ à la retraite.

Ed Bolen avait rejoint la NBAA en 2004, après avoir occupé pendant huit ans le poste de président de la General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Ses actions de représentation ont porté sur des enjeux tels que la sécurité aérienne, l’accès aux aéroports et à l’espace aérien, le développement de la main-d’œuvre et la modernisation du contrôle du trafic aérien. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé comme collaborateur de la sénatrice Nancy Kassebaum et a contribué à l’adoption du « General Aviation Revitalization Act » de 1994.

Il a également siégé au « Management Advisory Council » de la FAA, qu’il a présidé de 2000 à 2004, et a été membre de la commission américaine sur l’avenir de l’industrie aérospatiale (« U.S. Commission on the Future of the Aerospace Industry »).

Dan Hubbard, PDG par intérim de la NBAA, assure la direction des activités de l’association pendant que le conseil d’administration recherche un successeur.