Lufthansa a commencé le déploiement de la technologie de connectivité de Starlink sur sa flotte. Un premier vol a été réalisé le 19 août par le premier Airbus A320neo (D-AINM) équipé du système, entre Francfort et Rome. Jusqu’à dix appareils supplémentaires de Lufthansa et Lufthansa City Airlines seront équipés d’ici la fin de l’année.

Le système sera majoritairement installé par Lufthansa Technik à Berlin, au cours de visites de maintenance programmées. Les autres compagnies du groupe seront également équipées, jusqu’à ce que les 850 appareils de la flotte en soient dotés en 2029.

Le service Wi-Fi sera disponible gratuitement pour les membres du programme fidélité Miles & More et les utilisateurs de Travel ID.

« Nous investissons plus que jamais dans nos passagers : dans de nouveaux avions, de nouveaux services, un choix plus large à bord et, bien sûr, des technologies de pointe et innovantes. Grâce à Starlink, nous offrirons la connectivité la plus rapide, du décollage à l’atterrissage, au-dessus des océans et des déserts, ainsi que sur les liaisons court-courriers et long-courriers. (…) Le lancement de ce service marque une nouvelle étape importante dans la modernisation de Lufthansa », a commenté Jen Ritter, le CEO de Lufthansa Airlines.