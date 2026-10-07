Garuda Indonesia prévoit de porter sa participation dans GMF AeroAsia (PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk) de 27,4% à 93,2% du capital. Le projet repose sur l’apport d’une participation supplémentaire de 65,77% dans le spécialiste indonésien de la maintenance aéronautique que la compagnie contrôle déjà opérationnellement.

Soumise au vote des actionnaires le 6 novembre prochain, cette opération prévoit que Danantara Asset Management apporte 82,1 milliards d’actions GMF, valorisées à 5 660 milliards de roupies, en contrepartie de sa souscription. Ces titres doivent préalablement être transférés d’Angkasa Pura Indonesia à InJourney, puis à Danantara.

Garuda souhaite ainsi renforcer ses fonds propres, optimiser la gestion de ses actifs et soutenir sa transformation.

GMF AeroAsia avait été constituée en filiale distincte en 2002, à partir des activités de maintenance de Garuda Indonesia. La compagnie avait ensuite perdu la majorité du capital en décembre 2025, sa participation ayant été diluée à 27,44% à la suite d’une augmentation de capital souscrite par Angkasa Pura Indonesia au moyen d’un apport de terrains à l’aéroport Soekarno-Hatta de Jakarta, comprenant les emprises des hangars de GMF.