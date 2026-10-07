Thai Airways et l’Office de l’Eastern Economic Corridor (EECO) ont signé fin septembre un bail de 50 ans pour implanter un centre de maintenance aéronautique à l’aéroport l’aéroport international d’U-Tapao, à proximité de la cité balnéaire de Pattaya.

Entré en vigueur le 1er octobre, le contrat porte sur 33,6 hectares pour un investissement d’environ 10 milliards de bahts (265 millions d’euros).

Les travaux doivent débuter en 2027, pour une ouverture prévue en 2030. Le futur centre MRO proposera des services de maintenance lourde et des remises en peinture, avec une installation qui intégrera des outils numériques, des techniques avancées d’inspection et un centre de formation pour le personnel technique. Il sera capable de traiter des appareils Airbus et Boeing.

Le centre assurera prioritairement la maintenance lourde de la flotte de Thai Airways, les capacités disponibles devant être proposées à d’autres compagnies.

Pour rappel, Vietjet a également signé un accord de coopération avec l’EECO en vue de la création d’un centre MRO à l’aéroport international d’U-Tapao. Sa construction devrait démarrer au début 2027, avec une durée estimée de trois ans, en phase avec la livraison de la deuxième piste de la plateforme aéroportuaire de l’EEC.