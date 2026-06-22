Le profil des vols du projet Sunrise étant d’une longueur inédite, la cabine se devait d’être conçue spécifiquement pour lutter contre les effets du jetlag et de l’enfermement. Qantas avait déjà expliqué comment elle avait pensé les aménagements et vient dévoiler davantage de détails à ce sujet.

La compagnie australienne a décidé de n’installer que 238 sièges dans la cabine de ses A350-1000ULR, afin d’assurer un maximum de confort à ses passagers. Elle sera divisée entre quatre classes.

La première classe disposera de six suites, disposées en deux rangées de 1-1-1. Chacune disposera d’un lit plat de 80 pouces (203 cm) et d’un fauteuil inclinable séparé. Les passagers pourront également profiter d’un grand espace de travail ou de repas, permettant de dîner seul ou à deux, d’une armoire pleine longueur et de rangements. Qantas ajoute que des mois de tests ont été effectués afin de dessiner une cartographie des points de pression et concevoir un matelas en mousse à mémoire de forme multicouche permettant une répartition optimale de la pression. L’éclairage peut être programmé pour suivre le cycle circadien de chacun et un panneau numérique extérieur permet de communiquer avec l’équipage au cours du vol.

La classe affaires pourra quant à elle accueillir 52 passagers. Aménagée autour de 52 suites disposées en rangées de 1-2-1, elle permet à chaque passager de s’isoler grâce à une porte coulissante – une première en business chez Qantas – et à un panneau escamotable, pour les suites du milieu. Comme en première, les lits mesureront 80 pouces. Chaque passager disposera également d’une grande tablette pour dîner et d’un plan de travail, ainsi que de rangements. Qantas a travaillé à un programme de restauration flexible, qui permet aux voyageurs de choisir l’heure de leurs repas selon des créneaux optimisés pour perturber le moins possible le cycle circadien. L’éclairage s’atténuera également à des intervalles déterminés pour remplir le même objectif et faciliter l’endormissement.

Une classe premium economy vient ensuite proposer une quarantaine de fauteuils, en configuration 2-4-2. Chacun dispose de repose-jambes et de repose-mollets pour un soutien complet des jambes, d’un appui-tête inclinable de 8 pouces, de pochettes de rangement. Qantas souligne que les A350-1000ULR offriront l’espacement entre les sièges le plus généreux de tous les appareils de sa flotte. Là aussi, un système sur mesure à mousse à mémoire de forme multicouche a été développé spécifiquement pour garantir un soutien lombaire optimale et soulager les points de pression.

Enfin, la cabine économique comptera 140 sièges, disposés en rangées de 3-3-3. Là aussi, Qantas a fait attention à offrir un espace entre les sièges plus généreux que sur le reste de sa flotte et à le doter de ce système de mousse à mémoire de forme qui le rend plus ergonomique. Il est revêtu d’un revêtement en laine tissée qui améliore la respirabilité et le confort thermique. Les 42 sièges à l’avant de la cabine feront l’objet d’une offre « economy plus », qui comprend un espacement porté à 34 pouces, un embarquement prioritaire et un accès prioritaire aux compartiments à bagages supérieurs.

La compagnie australienne souligne que plus de 70 % des sièges de l’A350-1000ULR offriront ainsi un espacement de 33 pouces ou plus.

Par ailleurs, Qantas rappelle qu’elle a choisi de proposer une zone de bien-être à bord. Située entre les classes premium economy et economy, elle comprend des panneaux muraux sculptés et des poignées extensibles intégrées, un programme d’exercices guidés à l’écran, une station d’hydratation et une sélection de rafraîchissements.

Le système de divertissement en vol a lui aussi été adapté, dans ce qui « constitue la plus importante mise à niveau de la compagnie aérienne depuis plus d’une décennie », indique-t-elle. Il dispose notamment d’un planificateur de voyage affiché à l’écran, synchronisé avec l’éclairage de la cabine, qui indique les horaires des repas et les moments où la cabine est plongée dans la pénombre et permet ainsi aux passagers de planifier leur vol.

Une connexion Wi-Fi et la connexion Bluetooth sont disponibles dans toutes les classes.

« Le projet Sunrise nous a donné l’occasion de repenser chaque aspect de l’expérience à bord. En étroite collaboration avec le Charles Perkins Centre depuis de nombreuses années, nous avons conçu cette expérience en nous appuyant sur les données scientifiques relatives aux besoins du corps lors d’un long vol, afin que les clients arrivent à destination en pleine forme. Ce sera une façon totalement nouvelle de voyager, et nos clients le ressentiront dès qu’ils monteront à bord », promet Vanessa Hudson, PDG du groupe Qantas.