SalamAir a lancé un appel d’offres auprès de plusieurs sociétés de leasing, en vue d’ajouter dix Airbus A320 à sa flotte. Elle espère mettre ces appareils en service au cours des trois prochaines années pour atteindre ses objectifs de croissance d’ici 2030.

Adrian Hamilton-Manns, président-directeur général de SalamAir, explique que les appareils sont remplis et que la demande est plus élevée que celle à laquelle ses capacités actuelles lui permettent de répondre. « Notre expansion au cours des cinq prochaines années nécessite davantage d’avions pour nous permettre de développer davantage de vols intérieurs et régionaux, et d’introduire des destinations qui ne sont actuellement pas desservies par les compagnies aériennes », affirme-t-il.

SalamAir constate également que d’autres compagnies aériennes tentent de s’implanter sur son marché, signe qu’il est voué au succès. La compagnie elle-même a fait ce choix : en 2024, elle a décidé de recentrer ses activités sur les vols à bas tarifs, ce qui a entraîné cette augmentation de la demande. Elle a ainsi transporté 3,2 millions de passagers sur l’année, en hausse de 20 % par rapport à 2023.

SalamAir exploite actuellement une flotte composée de treize Airbus A320neo et A321neo. Elle attend deux A321neo au début de l’année 2025. Elle vise donc une flotte de 25 monocouloirs d’Airbus en 2028.