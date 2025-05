La consolidation du monde du leasing franchit une nouvelle étape. Abelo annonce avoir été racheté par une filiale du groupe Cerberus Capital Management.

Créé en 2022 et ayant conclu un partenariat stratégique avec ATR, Abelo est spécialisé dans le leasing de turbopropulseurs et met en avant sa volonté de contribuer à une aviation régionale plus durable. La société de leasing irlandaise gère une soixantaine de biturbopropulseurs, en service dans quinze pays auprès de 21 opérateurs.

Son association avec Cerberus lui permettra de continuer à renforcer sa position et ses partenariats sur son marché de prédilection, l’Europe. « Notre expérience approfondie du secteur européen de l’aviation s’inscrit parfaitement dans le cadre de ce partenariat, et nous sommes ravis d’aider la société à élargir son champ d’action, car le transport aérien régional reste plus important que jamais », commente en effet Amit Trehan, premier vice-président de Cerberus.

Jusqu’alors, Abelo s’était développé grâce au soutien d’Oaktree. « Cette transaction marque une étape importante pour Abelo. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons construit en peu de temps et reconnaissants à Oaktree de nous avoir aidés à mettre en place une plateforme orientée vers un but précis, avec une vision claire de l’avenir de l’aviation régionale », rappelle Stephen Gorman, PDG d’Abelo. « Avec Cerberus comme nouveau partenaire, nous sommes bien placés pour accélérer notre croissance, approfondir nos relations avec nos clients et continuer à fournir des solutions qui favorisent une connectivité aérienne plus efficace et plus durable dans le monde entier ».