Embraer va peut-être enfin réussir à imposer sa famille E2 aux Etats-Unis. L’avionneur annonce avoir remporté une importante commande d’Avelo pour cinquante E195-E2 en commande ferme, comprenant des droits d’achat pour autant d’appareils. Les appareils composant la partie ferme de la commande ont une valeur de 4,4 milliards de dollars et leur livraison devrait débuter au premier semestre 2027.

C’est la première fois que des appareils de la famille E2 sont commandés par une compagnie américaine.

Avelo compte sur l’E195-E2 pour moderniser sa flotte, réduire ses coûts et poursuivre sa croissance. Depuis sa création en 2021, la compagnie américaine appuie ses opérations sur le Boeing 737NG, dont elle exploite aujourd’hui une vingtaine d’exemplaires.

Elle espère également que sa capacité à opérer sur piste courte (notamment grâce au système E2TS – Embraer Enhanced Takeoff System) va lui ouvrir de nouveaux marchés.

« Le secteur aérien américain est en pleine évolution, et l’E2 correspond parfaitement à notre vision du rôle unique qu’Avelo est appelée à jouer dans cette évolution », affirme Andrew Levy, fondateur et PDG de la compagnie américaine. Dynamique mais confronté à une baisse des tarifs, le marché américain est en cours d’optimisation, tout en poursuivant la modernisation de sa flotte pour réduire ses coûts. La famille E2 doit permettre d’améliorer l’efficacité des opérations sur les routes régionales et complémentaires des grandes lignes.