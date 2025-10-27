IndiGo s’attaque à l’une des routes les plus stratégiques pour l’Inde, la liaison entre Mumbai et Londres. La compagnie indienne a réalisé son vol inaugural sur cette ligne le 27 octobre, à l’aide d’un Boeing 787-9. La rotation sera désormais assurée quotidiennement.

Les liens historiques entre l’Inde et le Royaume-Uni, ainsi que le statut de capitale financière des deux destinations, offrent un fort potentiel à la ligne, sur laquelle le volume de la demande est important. Les passagers arrivant à Mumbai pourront par ailleurs profiter du réseau d’IndiGo au départ du hub, vers plus de 90 destinations en Inde.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement d’une liaison directe entre Mumbai et Londres, deux centres financiers mondiaux dynamiques qui entretiennent des liens culturels et économiques étroits. Cette liaison n’est pas seulement une nouvelle destination pour nous, c’est un pont entre les cultures, les entreprises et les familles. Elle marque également un moment décisif dans le parcours d’IndiGo vers une véritable compagnie aérienne mondiale et réaffirme notre engagement à relier l’Inde au monde grâce à un service efficace, cohérent et fiable », commente Pieter Elbers, directeur général d’IndiGo.

Depuis qu’elle a lancé ses opérations long-courrier cet été, IndiGo dessert quatre destinations en Europe : Manchester, Amsterdam, Copenhague et désormais Londres.