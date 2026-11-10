Boeing prévoit de réduire d’environ 5% les effectifs de sa division Avions Commerciaux (Commercial Airplanes), par des départs naturels (non remplacés) et des licenciements, conséquence d’une montée en cadence plus lente qu’anticipée sur ses programmes.

La présidente de la division, Stephanie Pope, a indiqué aux salariés le 9 novembre dans une note interne que la révision des calendriers de production et la baisse du volume d’appareils produits avaient conduit à un sureffectif.

Boeing n’a pas précisé le nombre exact de postes supprimés, ni quels sites ou catégories professionnelles seraient concernés, mais une réduction de 5% représenterait la suppression d’environ 2 500 postes. Les premières notifications pourraient être envoyées dès le mois de décembre.

Boeing prévoit désormais de pleinement stabiliser la cadence de 47 appareils par mois pour la famille 737 début 2027, soit une échéance plus tardive que l’objectif initialement fixé pour l’été 2026, avant d’atteindre une cadence de 52 exemplaires au second semestre 2027.

L’avionneur américain rencontre par ailleurs des difficultés à porter la cadence de production du 787 de 8 à 10 exemplaires par mois, sans oublier les déboires du 777-9.