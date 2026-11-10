Le groupe Lufthansa n’abandonne pas totalement sa coopération avec airBaltic. Il a signé un nouveau contrat de wet lease (location avec équipage) avec la compagnie balte pour soutenir ses opérations avec jusqu’à six Airbus A220-300 durant la prochaine saison été et jusqu’à quatre durant la saison hiver.

« La décision du groupe Lufthansa de prolonger notre coopération pour les saisons à venir reflète la confiance que nous avons établie ensemble au cours des dernières années. Nos partenaires apprécient airBaltic en tant que prestataire ACMI fiable, offrant des performances opérationnelles constantes et bénéficiant d’un retour positif (…) », explique Mantas Vrubliauskas, vice-président chargé de la gestion du réseau chez airBaltic.

La compagnie se trouve actuellement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et restructure son activité. Elle réduit notamment sa flotte pour ne plus exploiter que 36 appareils en 2027 et concentrer ses opérations sur l’activité ACMI, sur laquelle elle compte pour réduire son exposition à la saisonnalité, et sur les routes les plus demandées et les plus rentables de son propre réseau régulier.

Bien que Swiss a renoncé à recourir à ses services, airBaltic poursuit également sa coopération avec Air Serbia, à qui elle fournira quatre appareils durant la saison été et deux durant la saison hiver.