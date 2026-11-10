KLM a nommé Marloes van Laake au poste de directrice générale adjointe de KLM Engineering & Maintenance, avec une prise de fonctions prévue le 1er février 2027. Elle succédera à Mathieu Essenberg et intégrera le comité exécutif de la compagnie néerlandaise.

Directrice des opérations de Transavia Netherlands depuis 2022, elle quittera à cette date ses fonctions au sein de la filiale du groupe Air France-KLM, où elle siège également au comité de direction.

Marloes van Laake possède plus de 20 ans d’expérience dans le transport aérien. Entrée chez KLM dans le cadre d’un programme de formation au management, elle a exercé plusieurs responsabilités au sein du groupe, notamment celle de vice-présidente Europe d’Air France KLM Martinair Cargo.

KLM Engineering & Maintenance assure l’entretien de la flotte de KLM et fournit à des clients internationaux des prestations de maintenance, réparation et révision d’appareils, de moteurs et d’équipements, sous l’ombrelle d’AFI KLM E&M.