Rolls-Royce a annoncé une nouvelle vague d’investissement dans ses installations britanniques, afin de renforcer l’écosystème aéronautique britannique et de préparer sa future phase de croissance. L’industriel compte ainsi investir 300 millions de livres sterling dans ses sites de production et d’ingénierie. Ces fonds permettront de répondre à la hausse de la demande dans la production et dans la maintenance, et de soutenir le développement de nouveaux programmes.

Les installations de Derby, dédiées à l’aéronautique, bénéficieront de la plus grande part de l’effort puisque 140 millions de livres leur seront alloués pour de nouvelles installations dédiées aux services d’ingénierie et de fabrication. Ils prépareront la croissance, amélioreront l’environnement de travail des collaborateurs et augmenteront la capacité et l’efficacité opérationnelle des services après-vente. Les travaux devraient s’achever en 2028.

Rolls-Royce consacrera plus de 90 millions de livres à la modernisation du site de Bristol, ce qui améliorera l’efficacité opérationnelle et la sécurité de l’infrastructure informatique, et augmentera les capacités en maintenance. Les travaux dureront plus longtemps puisqu’ils sont prévus pour s’achever en 2031.

Le site écossais d’Inchinnan sera par ailleurs doté de nouvelles machines qui permettront de fabriquer de nouveaux composants de moteurs. L’usine de moulage d’aubes de Rotherham bénéficiera elle aussi d’investissements qui permettront d’accroître sa capacité et sa productivité, au point de doubler la production d’aubes de turbine de pointe d’ici 2030.