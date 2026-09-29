Alors que l’industrie attendait une certification imminente du 737-10, celle-ci a été de nouveau reportée. Boeing a en effet identifié le mois dernier un bug logiciel qui touche certains des 737 MAX, qui, s’il ne semble pas constituer un problème de sécurité, reste susceptible d’augmenter la charge de travail du pilote dans certaines conditions. La FAA a donc décidé de reporter la certification du 737-10 « jusqu’à avoir la certitude qu’il n’y a pas de problème », explique son directeur Bryan Bedford.

Le bug est apparu après une mise à jour du logiciel de gestion de vol destinée à corriger un autre défaut. Dans le cas d’une remise de gaz, avec pilote automatique engagé, suivie d’une modification de la trajectoire programmée, le logiciel peut sortir du mode de navigation verticale VNAV et basculer vers un mode de contrôle du tangage plus simple, ce qui augmente la charge de travail des pilotes à un moment où leur vigilance est déjà particulièrement sollicitée. Ils conservent toutefois le contrôle de l’appareil et sont formés pour faire face à ce type de situation.

« Les pilotes gardent le contrôle de l’avion de ligne et s’entraînent à gérer ces scénarios », a déclaré Bryan Bedford le 28 septembre, selon CNBC. « La question sur laquelle nous nous penchons actuellement concerne la charge de travail. »

Le logiciel concerné est fourni par GE Aerospace.