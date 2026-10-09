La famille E2 d’Embraer fait son entrée chez LATAM. L’avionneur brésilien et le groupe sud-américain ont célébré la livraison du tout premier E195-E2 destiné à LATAM Airlines Brazil le 8 octobre. Il devrait entrer en service au mois de novembre.

LATAM doit en effet encore faire mettre à jour ses spécifications d’exploitation par l’autorité brésilienne (ANAC), afin d’être autorisée à exploiter l’appareil. Plusieurs étapes doivent ainsi être franchies, comme l’homologation de l’aménagement intérieur de la cabine. Embraer précise que le délai pour obtenir cette certification devrait être raccourci grâce à sa collaboration avec la compagnie : il lui a permis d’utiliser un avion de démonstration ( le « Profit Hunter ») pour réaliser des simulations d’évacuation, des vols d’évaluation, ainsi que la formation et la qualification des pilotes et des agents de bord.

LATAM a passé une commande auprès d’Embraer pour 24 exemplaires de l’E195-E2, tous destinés à la compagnie brésilienne. Douze devraient rejoindre la flotte d’ici la fin de l’année, puis les douze autres seront livrés en 2027. Le groupe détient également des options sur une cinquantaine d’appareils supplémentaires.

Ils seront aménagés en configuration biclasse de 136 sièges, avec jusqu’à vingt fauteuils de premium economy et 116 fauteuils de classe économique. La premium economy offrira davantage d’espace pour les jambes, une inclinaison plus importante, un service différencié.

Les E195-E2 ont une mission bien spécifique : développer le réseau intérieur de LATAM Airlines Brazil. Alors que la compagnie l’a déjà étendu, passant de 44 aéroports desservis en 2020 à 63 aujourd’hui, elle vise 70 aéroports en 2027. Les quatorze premiers appareils seront déployés sur 42 liaisons, dont huit nouvelles liaisons et quatre destinations inédites. Elle évalue la viabilité de la desserte de jusqu’à dix-huit nouvelles destinations pour 2027.