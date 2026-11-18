Air India et Airbus veulent lancer le premier programme volontaire de carburant durable d’aviation (SAF) destiné aux entreprises en Inde. Les deux partenaires ont signé un accord pour réaliser une étude de faisabilité, en vue de faciliter l’adoption volontaire des SAF en les proposant à l’achat sur des liaisons sélectionnées.

Avec cette initiative, Air India pourrait vendre ou de céder les certificats SAF de scope 3 (SAFc) associés à des clients éligibles, ce qui pourrait encourager une participation plus large de tous les secteurs industriels et, ainsi, le développement un écosystème local solide dédié aux carburants aériens durables en Inde.

« Atteindre les objectifs de décarbonisation de l’aviation nécessitera une action collective de l’ensemble de l’écosystème. Grâce à cette collaboration avec Airbus, nous explorons un mécanisme crédible qui permet aux entreprises de soutenir l’adoption des carburants aériens durables et de réduire les émissions liées aux voyages d’affaires », explique Tewolde Gebremariam, PDG d’Air India.

Les réductions d’émissions seraient déterminées en comparant l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie des carburants aériens durables (SAF) à celle du kérosène conventionnel.