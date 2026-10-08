Biman Bangladesh a finalisé sa commande auprès d’Airbus le 7 octobre. La compagnie asiatique a acquis dix appareils : quatre A350-900 et six A321neo. C’est un contrat symbolique pour l’avionneur européen, qui cherchait depuis plusieurs années à réintégrer sa flotte.

Cette commande fait suite à la finalisation d’un autre contrat avec Boeing en septembre, portant sur l’acquisition de cinq 787-10 et six 737-8, et qui complétait lui-même un précédent contrat pour quatre 737-8 et dix 787.

Tous ces appareils doivent soutenir une nouvelle phase de modernisation et d’expansion de la compagnie, qui souhaite pouvoir répondre à une augmentation de la demande tirée par la démographie du Bangladesh et par la forte diaspora, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Biman envisage ainsi de porter sa flotte de dix-sept appareils aujourd’hui à 47 d’ici 2034-2035.

Elle compte également étendre son réseau international à l’Amérique du Nord.