L’opération a finalement été bouclée le 12 octobre. easyJet a finalisé le rachat d’Adria Tehnika, le spécialiste slovène de la maintenance aéronautique implanté à l’aéroport de Ljubljana-Brnik.

L’opération, initialement annoncée en décembre 2025 pour un bouclage prévue au début de l’année, avait reçu l’autorisation de l’autorité slovène de la concurrence, mais son exécution a ensuite été provisoirement suspendue par une décision judiciaire liée à un différend entre des actionnaires contrôlant Adria Tehnika.

Adria Tehnika exploite un hangar de cinq baies qui assure depuis plusieurs années des opérations de maintenance en base pour la flotte de monocouloirs Airbus d’easyJet. La société, issue de l’ancienne division maintenance d’Adria Airways et devenue une entité indépendante en 2010.

Ses capacités couvrent la famille A320/A320neo d’Airbus, les CRJ 700/900/1000 de MHI RJ et les Challenger 604/605 de Bombardier.

Cette opération permet ainsi à la compagnie low-cost britannique de davantage internaliser sa maintenance lourde, à l’image du rachat de SR Technics Malta il y a deux ans.