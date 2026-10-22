Pratt & Whitney Canada ajoute un nouveau moteur à son catalogue. Le motoriste canadien a créé la surprise le 21 octobre au salon de l’aviation d’affaires NBAA-BACE en présentant le PT9, son dernier turbopropulseur. Développé en secret ces dernières années et cumulant 14 000 heures de développement, il a été certifié par Transports Canada au début du mois d’octobre.

Le PT9 n’est pas une évolution du PT6, qui est appelé à poursuivre sa carrière, et lance une nouvelle gamme de turbopropulseurs. Selon les informations du magazine américain Aviation Week, il doit combler l’absence de solution entre le PT6 et la famille PW100, en proposant un moteur dans la gamme des 2 000 chevaux vapeur. Pratt & Whitney Canada promet une puissance 33 % plus élevée en altitude et une consommation de carburant réduite de 20 % par rapport à la précédente génération de moteurs. Il n’a toutefois pas encore d’application officielle.

« Conçu pour répondre à l’évolution des besoins des clients, notamment grâce à des capacités numériques de pointe et à une hybridation tournée vers l’avenir, son architecture peut s’adapter à différentes plateformes aéronautiques et constitue un socle solide pour multiplier les innovations et intégrer les technologies », indique Satheeshkumar Kumarasingam, président de Pratt & Whitney Canada.

Le motoriste souligne en effet que la conception du PT9 est modulaire, ce qui lui permet d’être utilisable avec les applications actuelles tout en pouvant évoluer pour fournir davantage de puissance ou gagner en efficacité. Il sera donc capable de s’adapter rapidement aux besoins de différentes plateformes aéronautiques, mais aussi de s’intégrer dans des systèmes de propulsion hybrides (associant moteurs thermiques et électriques).

Pratt & Whitney Canada précise que le moteur sera produit à Lethbridge, en Alberta, où se trouve le centre d’excellence pour la famille PT6.