Airbus table sur une flotte mondiale de 3 460 avions dédiés au transport de fret en 2045, contre 2 360 appareils cargo aujourd’hui, soit une progression de 46 %.

Dans sa nouvelle étude Airbus Global Market Forecast 2026-2045 présentée le 21 octobre à l’occasion du Cargo Facts Symposium, l’avionneur européen prévoit ainsi que 2 670 appareils devront rejoindre les flottes au cours des vingt prochaines années.

Le renouvellement représente l’essentiel du besoin, avec 1 580 appareils destinés à remplacer des avions vieillissants, contre 1 090 avions cargo venant accompagner la croissance du marché.

La transformation d’avions de ligne restera particulièrement dominante. Airbus prévoit 1 700 conversions P2F, contre 970 livraisons d’appareils tout cargo neufs. En matière de capacités, la demande se répartirait entre 1 140 monocouloirs (des conversions donc), 860 gros-porteurs de catégorie intermédiaire et 670 gros-porteurs de grande capacité (charge marchande > 80 tonnes). Ces deux dernières catégories concentreront ainsi 57% des besoins.

Le vieillissement de la flotte, lié notamment au faible niveau de retraits du service de ces dernières années, devrait accélérer les remplacements au cours de la prochaine décennie.

Ce scénario repose sur une croissance annuelle moyenne de 3,2% du trafic de fret aérien entre 2025 et 2045, supérieure aux 2,9 % attendus pour les échanges commerciaux mondiaux. Le trafic passerait ainsi de 280 à 530 milliards de tonnes-kilomètres transportées.

L’essor du commerce électronique et des marchandises à forte valeur ajoutée, notamment liées à l’intelligence artificielle (IA), soutient cette trajectoire : les ordinateurs et équipements associés représentent désormais 15% de la valeur du fret aérien, contre 7% il y a trois ans. Le fret aérien représente moins de 1% du commerce mondial en poids, mais plus de 30% en valeur. Sur les 8 premiers mois de l’année, le trafic mondial progressait déjà de 4,6%.

L’Amérique du Nord concentrerait un besoin pour 925 appareils, devant l’Asie-Pacifique (850) et l’Europe-CEI (515). L’axe reliant l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord demeurerait le premier marché international, avec une croissance de 3,8 % par an. L’aéroport international d’Anchorage (Alaska) a clairement encore de beaux jours devant lui…

Airbus entend évidemment capter une part importante des besoins en avions gros-porteurs neufs avec son nouvel A350F, qui totalisait 115 commandes fermes au 30 septembre. Le premier exemplaire de la variante tout cargo des gros-porteurs de nouvelle génération de la famille A350 a effectué son vol inaugural le 29 septembre dernier, lançant ainsi une intense campagne d’essais en vol qui sera menée par deux appareils sur une période de 9 mois.

La certification de l’A350F (en tant que variante de l’A350-1000) est attendue au second semestre 2027, avec les premières livraisons prévues pour CMA CGM Air Cargo et Singapore Airlines dans la foulée (l’ordre de livraison entre les deux compagnies n’est pas encore arrêté).