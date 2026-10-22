GMR Aero Technic (GAT), filiale du conglomérat indien GMR, a signé un protocole d’accord avec la société française UUDS Aero pour développer des capacités d’aménagement et de maintenance des cabines d’avions en Inde.

Ce partenariat, annoncé le 14 octobre, prévoit la création d’un centre spécialisé baptisé « Integrated Cabin Excellence Centre » sur le site de GAT à Hyderabad.

Pour rappel, GMR Aero Technic est l’un des plus importants centres de maintenance d’avions commerciaux en Inde, réalisant des grandes visites d’inspections pour les principales compagnies aériennes indiennes mais aussi pour de nombreux opérateurs basés au Moyen-Orient ou en Asie.

Le périmètre de l’accord couvre la conception, la modification, la certification, la réparation, le rétrofit, la rénovation et l’installation d’intérieurs de cabines. Les prestations doivent s’adresser aux compagnies aériennes et aux exploitants d’appareils indiens, mais aussi à l’international.

UUDS Aero apportera ses compétences en ingénierie, en certification et en production. L’entreprise française dispose d’un agrément d’organisme de conception EASA Part 21J (DOA) et d’un agrément d’organisme de production Part 21G (POA).