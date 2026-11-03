La société islandaise de leasing Icelease a conclu un accord avec Boeing, en vue de convertir jusqu’à trois 767-300 en BCF (Boeing converted freighter). La commande porte initialement sur un appareil ferme et compte deux options. Les partenaires ne précisent pas d’où viennent les cellules.

Le premier appareil devrait entrer en chantier de conversion au premier trimestre 2027 et pourrait être livré dès le deuxième trimestre. Les travaux seront réalisés par ST Engineering à Singapour.

Icelease entend ainsi faire croître son portefeuille d’avions cargos.

« Le Boeing 767-300BCF viendra compléter le portefeuille croissant d’avions-cargos gérés par IAT Leasing, qui comprend déjà sept Boeing 737-800BCF et d’autres avions cargos loués à divers clients », explique Sigthor Einarsson, associé gérant d’Icelease, qui rappelle également que IAT Leasing est une société sœur d’Icelease, basée à Dublin.