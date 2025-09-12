Air Niugini franchit une nouvelle étape dans le programme de modernisation de sa flotte. La compagnie de Papouasie-Nouvelle-Guinée a pris livraison de son premier Airbus A220-300 le 11 septembre. L’appareil, acquis en leasing auprès d’Azorra, atterrira sur sa base de Port-Moresby le 15 septembre.

Immatriculé P2-PGA et baptisé le « Balus du peuple », cet A220 revêt une livrée spéciale célébrant le 50e anniversaire de l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Airbus souligne que le motif de cette livrée a été réalisé par une équipe de 120 peintres, qui a appliqué onze couleurs en recourant à une technique spéciale d’aérographe. Par ailleurs, la configuration choisie pour l’appareil lui permet de transporter jusqu’à 138 passagers.

Air Niugini a acquis onze A220, dont huit A220-100 acquis directement auprès d’Airbus et trois A220-300 auprès d’Azorra. Ces appareils doivent devenir l’un des piliers de la flotte régionale et internationale de la compagnie.

Actuellement, Air Niugini exploite dix-neuf appareils, répartis entre trois Boeing 737-800, deux 767, cinq Dash8, et neuf Fokker. Elle va désormais devenir le 25e opérateur mondial de l’A220.