Turkish Airlines annonce avoir finalisé une transaction de financement historique avec la Banque de Chine. Ce financement sur cinq ans, qui porte sur 2,9 milliards de yuans (412 millions de dollars), soutiendra les initiatives de développement essentielles de la compagnie porte-drapeau turque.

Il sera notamment destiné à l’expansion de sa flotte, à la croissance de ses activités, à la construction de nouvelles installations et à des projets d’infrastructure sur son hub aéroportuaire d’Istanbul.

Coordonnée par Bank of China Turkey et sa succursale à Macao en tant que prêteur, cette opération renforce la coopération financière entre la Turquie et la Chine en s’inscrivant dans les initiatives stratégiques à long terme des deux pays.

Turkish Airlines ajoute qu’elle reste déterminée à poursuivre sa stratégie financière grâce à des partenariats avec des institutions internationales respectées, consolidant ainsi son leadership dans l’aviation mondiale. Elle continue également d’étendre sa flotte et son réseau en vue de ses objectifs pour son centenaire en 2033.