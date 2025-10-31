Swiss réorganise sa flotte d’Airbus A220. A l’occasion d’une conférence de presse, le directeur financier de la compagnie Dennis Weber a expliqué que Swiss allait clouer ses neuf A220-100 au sol à compter du mois de novembre, pour une longue période pouvant atteindre dix-huit mois, rapportent plusieurs médias.

Il aurait souligné qu’une dizaine d’appareils étaient déjà immobilisés en raison des problèmes d’usure prématurée des GTF de Pratt & Whitney et du manque de disponibilité de pièces de rechange. Pour réduire la complexité de la flotte et améliorer la disponibilité des 21 A220-300, les A220-100 seraient donc temporairement immobilisés et pourraient éventuellement fournir des moteurs de rechange pour l’autre partie de la flotte. Cette décision ne devrait donc pas avoir d’impact sur les capacités de la compagnie par rapport à leur situation actuelle.

Swiss avait été la première compagnie à réceptionner l’A220 en 2016, l’appareil étant alors encore désigné CSeries et le programme appartenant encore à Bombardier. L’avantage de l’A220-100 était sa capacité à atterrir à l’aéroport de London City mais cette capacité est également disponible sur les Embraer E2 d’Helvetic, qui pourra donc assurer la liaison avec la Suisse.