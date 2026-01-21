Riyadh Air va appuyer ses opérations commerciales avec des services fret. Elle a créé pour cela Riyadh Cargo, qui gérera l’utilisation de ses capacités en soute pour le transport de marchandises. L’entité est déjà opérationnelle puisqu’elle gère le service sur la route Riyadh – Londres, inaugurée lors du passage à la saison hiver IATA.

Elle souligne qu’elle est capable de transporter diverses marchandises, y compris sensibles et périssables (fleurs fraîches, de fruits de mer, de thé et de café…).

Riyadh Air n’exploite pour le moment qu’un Boeing 787-9 mais elle détient des commandes pour plus de 120 appareils, 787-9 et Airbus A350-1000. Elle développera son activité cargo au fur et à mesure des livraisons.

Pour le moment, « le lancement dans un environnement réel nous permet de tester, d’apprendre et d’affiner en permanence notre mode de fonctionnement, tout en offrant une valeur réelle à nos clients dès le départ. Le lancement de la marque est une étape fondamentale dans la création d’une activité de fret qui se développe parallèlement à l’expansion de notre réseau et soutient les ambitions logistiques plus larges de l’Arabie saoudite », explique Pravin Singh, directeur du fret chez Riyadh Air.

Riyadh Cargo s’est associée à la plateforme Cargo spot-neo de CHAMPS pour superviser les processus et garantir un contrôle opérationnel fiable et une prise de décision réactive. En collaboration avec Unilode, elle gère et suit les dispositifs de chargement unitaires (ULD) numériquement. Au sol, elle s’est associée avec SATS Saudi Arabia pour les activités de manutention du fret et de gestion des hubs en Arabie saoudite.