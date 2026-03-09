Turkish Airlines a dégagé un bénéfice de 2,2 milliards de dollars provenant de ses opérations principales en 2025, confirmant la solidité de son modèle face à un environnement marqué par les tensions géopolitiques et des contraintes de chaîne d’approvisionnement. Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice issu des opérations principales a progressé de 23 % sur un an pour atteindre 534 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 6,3 % en 2025 pour atteindre 24,1 milliards de dollars, après une hausse de 12 % au quatrième trimestre à 6,3 milliards de dollars. La croissance a été portée par la demande passagers, avec des revenus en hausse de 7,4 %, tirés par le trafic international et les segments à plus forte contribution…