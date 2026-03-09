Le groupe Abra a annoncé qu’il allait rapidement intégrer sept Airbus A330-900 à sa flotte, acquis en leasing. Jusqu’à cinq d’entre eux sont destinés à GOL, les deux autres soutiendront les opérations d’Avianca. Les livraisons devraient avoir lieu en 2026 et 2027.

Ces A330-900 seront les premiers gros-porteurs de GOL, qui exploite actuellement une flotte exclusivement composée de Boeing de la famille 737. Ils lui permettront de lancer des opérations long-courriers vers l’Amérique du Nord et l’Europe. Ils abriteront plus de 290 places et une cabine de classe affaires.

« Abra Group a été créé dans le but d’élargir l’accès à l’aviation et de relier davantage l’Amérique latine au reste du monde. Avec le nouvel A330neo exploité par GOL, nous allons explorer les marchés long-courriers au départ du Brésil, une démarche hautement stratégique pour Abra. Nous allons gagner en puissance en offrant de nouvelles options d’itinéraires pour que nos clients puissent bénéficier de davantage d’opportunités sur l’ensemble des compagnies aériennes de notre groupe », a expliqué Adrian Neuhauser, PDG d’Abra Group.

Wamos Air devrait être utilisée en soutien de la stratégie d’internationalisation de GOL et de l’expansion d’Avianca. GOL a en effet signé un accord ACMI, qui lui permettra d’augmenter rapidement sa capacité sur certaines liaisons, de répondre aux pics de demande et d’assurer une flexibilité opérationnelle lors du lancement de ses services intercontinentaux.