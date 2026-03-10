Le Canada investit dans ses capacités de recherche. Désireux de renforcer la base industrielle et les capacités du Canada dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, il a bâti une stratégie industrielle de défense, présentée le 9 mars, qui verra notamment l’investissement de plus 500 millions de dollars par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) pour la mise au point de technologies aérospatiales de nouvelle génération, le développement de systèmes autonomes et de nouvelles solutions pour la défense. Une part importante de cet investissement est dirigée vers l’acquisition par le d’un Global 6500 auprès de Bombardier. L’appareil sera modifié – au Canada – et utilisé par le centre pour des travaux de recherche et développement de pointe pour des technologies liées à la défense et à des applications duales.

Bombardier souligne que le Global 6500 rejoindra la flotte du Centre de recherche en aérospatiale du CNRC « en tant que plateforme de recherche de haute performance de nouvelle génération ». Il explique qu’il a la capacité d’intégrer des technologies en évolution tout au long de sa durée de vie, ce qui le rend apte à répondre à toutes sortes d’exigences, qu’elles soient « scientifiques, gouvernementales ou relatives à des missions spéciales complexes ».

Il dispose notamment d’une cabine spacieuse, dont la configuration peut être adaptée à différents types de missions, et de capacités long-courrier. Autre point essentiel, le Global 6500 bénéficie d’une architecture électrique et structurelle robuste. Bombardier souligne qu’elle permet ainsi « l’installation et l’intégration fluides de technologies évolutives », par exemple des équipements de recherche, des capteurs ou des systèmes de missions avancés.

Les programmes d’avions d’affaires de Bombardier ont régulièrement été choisis pour fournir des appareils de mission spéciale, aussi bien aux exploitants qu’aux gouvernements. En décembre dernier, le gouvernement du Canada avait par exemple déjà signé un contrat d’acquisition de six Global 6500, qui assureront des vols utilitaires dans le monde, comme des évacuations sanitaires, des missions de secours en cas de catastrophe, de l’assistance humanitaire ou des opérations de sécurité nationale.

« Le Canada dispose d’un bassin de talents exceptionnel qui permettra au gouvernement du Canada et au CNRC de mener des activités de recherche et développement de pointe avec leur nouvel avion Bombardier Global 6500, appuyant ainsi la création de capacités souveraines de défense et d’aérospatiale de nouvelle génération », a commenté Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. « L’avion Global 6500 constitue une plateforme éprouvée et hautement adaptable, et a été choisi pour de nouveaux profils de mission dans le monde entier. Il continuera de contribuer à l’avancement de l’innovation dans les écosystèmes de la défense et de l’aérospatiale du Canada, ainsi que dans ceux des pays alliés. »