Le Groupe Lufthansa a enregistré bénéfice opérationnel ajusté de 2 milliards d’euros en 2025, en progression de 20%. Le chiffre d’affaires de toute les activités du groupe (compagnies de transport de passagers, cargo, MRO …) atteint un nouveau record historique de 39,6 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport à 2024. La marge opérationnelle ajustée s’établit ainsi à 4,9%, contre 4,4% un an plus tôt. Le résultat net ressort à 1,3 milliard d’euros, proche des 1,4 milliard d’euros enregistrés en 2024, l’exercice ayant été pénalisé par des effets de valorisation sur des reports de pertes fiscales.

Les compagnies aériennes du groupe ont transporté 135 millions de passagers l’année, profitant d’une demande toujours soutenue. Le groupe souligne une bonne performance de la demande loisirs et une clientèle affaires en amélioration, même si cette dernière reste en deçà des niveaux d’avant la pandémie. Les hubs de Francfort, Munich, Zurich, Vienne et Bruxelles ont bénéficié d’une offre accrue, avec une capacité ajustée en fonction des contraintes opérationnelles et des retards de livraisons d’avions

La compagnie allemande Lufthansa, entité principale, mais aussi maillon le plus fragile, a amélioré son résultat annuel d’environ 250 millions d’euros et est revenue à une marge légèrement positive (0,9%) après plusieurs exercices sous pression…