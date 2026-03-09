Comme prévu, Air Canada a débuté le transfert de ses Boeing 737-8 vers sa filiale loisirs Air Canada Rouge. Le premier appareil est entré au service de la compagnie le 5 mars. Avant son introduction chez Rouge, il a été modernisé avec l’installation de sièges inclinables, d’un système de divertissement en vol accessible via un écran installé sur chaque siège et d’un service de Wi-Fi gratuit.

Les nouvelles cabines proposent douze fauteuils de classe affaires, dix-huit places Préférence offrant davantage d’espace, et 147 sièges de classe économique standard, Quarante-cinq 737 MAX devraient être transférés d’Air Canada à Rouge d’ici la fin de l’année.

En parallèle, la compagnie a inauguré une nouvelle base pour ses équipages à Vancouver. Elle va permettre de soutenir le développement de l’offre de vols loisirs au départ de l’Ouest canadien.

Air Canada rappelle que les Airbus A320 et A321 actuellement exploités par Rouge seront progressivement retirés du service pour être à leur tour modernisés et réintroduits dans sa propre flotte, alors que la compagnie se prépare en même temps à accueillir ses premiers A321XLR.